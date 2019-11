Conte: confermo attenzione governo a strumenti Ue per coesione territori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - 'Sono lieto di intervenire a questo Forum che conclude la Presidenza italiana della Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina. Ho infatti ritenuto opportuno confermare personalmente la concreta attenzione del Governo italiano agli strumenti europei volti allo sviluppo e alla coesione dei territori'. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo al terzo forum annuale della strategia Ue per la macroregione alpina presso Palazzo Lombardia a Milano. 'La ratio delle Strategie macro-regionali dell'Unione Europea - ha detto - e', infatti, l'offerta di un modello di coesione territoriale capace di affrontare sfide comuni che interessano simultaneamente diverse aree specifiche, produttive, montane e rurali nonche' urbane, di Stati confinanti o vicini'. 'Nel caso della Strategia Alpina - ha aggiunto - la comunanza di sfide ed obiettivi si accompagna al ruolo politico ed economico di primo piano che i territori italiani, francesi, tedeschi, austriaci, svizzeri, sloveni che ne fanno parte svolgono per l'intero continente. Sono del resto rappresentativi di obiettivi prioritari per le politiche europee gli assi portanti della Strategia alpina: mobilita' transfrontaliera e inter-modalita'; connettivita' intelligente; bio-economia; turismo sostenibile; reti di efficienza energetica. Il valore aggiunto di questo strumento e' tuttavia, a monte e a valle di tali cruciali obiettivi, quello di promuovere buone politiche vicine ai bisogni dei cittadini e capaci di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei'.

