Conte: coesione territoriale e macro-regioni efficace antidoto a disillusione verso Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 nov - 'La coesione territoriale e strumenti come le Macro-regioni testimoniano come proprio le buone politiche rappresentino un efficace antidoto alla disillusione nei confronti dell'Europa'. Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte intervenendo al forum annuale della strategia Ue per la macroregione alpina presso Palazzo Lombardia a Milano. 'In questo spirito - ha aggiunto - sosteniamo l'inserimento, promosso da parte della Commissione europea, dell'obiettivo di 'Un'Europea piu' vicina ai cittadini' nei programmi europei transnazionali. Gli ambiti di azione al riguardo sono molteplici: accessibilita' ai servizi, anche attraverso la digitalizzazione; iniziative di inclusione sociale, spaziale e servizi di comunita'; valorizzazione delle filiere locali con la creazione di occasioni di lavoro di qualita' radicate nel territorio; infrastrutture verdi ed economia circolare; manutenzione del territorio; dimensione culturale e ricreativa'.

Cop

(RADIOCOR) 29-11-19 11:58:01 (0239) 5 NNNN