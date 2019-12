Conte: 'A gennaio metteremo a punto piano accelerazione investimenti'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 dic - 'Con le forze politiche ci ritroveremo a gennaio per mettere a punto e cercare di programmare un significativo intervento in termini di accelerazione della spesa di investimenti e di misure per renderla piu' efficace". Lo ha detto ai sindacati, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 'Il tema degli investimenti - ha sottolineato il capo del Governo - non e' solo legato alle dotazioni finanziarie a disposizione' ma anche 'a una capacita' di spesa piu' efficace. Dobbiamo cercare di introdurre anche forme innovative di partenariato pubblico privato, su questo possiamo fare di piu' e meglio. Va assolutamente semplificato il quadro normativo e regolatorio, e piu' in generale dobbiamo snellire i processi amministrativi e ridurre la burocrazia'.

