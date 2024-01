Consumi:italiani preoccupati per rincari cibo, ma attenti ad alimentazione sana -2

Importante la lotta allo spreco alimentare (91%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 gen - I ristoratori italiani confermano il loro impegno a garantire un'offerta sana ed equilibrata, con l'89% che asserisce di promuovere un'alimentazione corretta attraverso i propri piatti. Il 61% dei clienti apprezza gli sforzi compiuti dai ristoratori per offrire scelte piu' salutari, confermando un senso di resilienza anche in un periodo di contrazione dei consumi dovuta all'inflazione. Un altro tema emerso dall'indagine riguarda il giudizio sull'introduzione del buono pasto digitale, che ha riscontrato apprezzamento da parte degli utilizzatori italiani nel 95% dei casi, valutazione positiva condivisa dai ristoratori nel 69% dei casi. Attenzione, infine, al tema della sostenibilita' e, in particolare, alla lotta allo spreco alimentare, in quanto tema che tocca la quasi totalita' degli intervistati (91%).

Nel 79% dei casi, gli utilizzatori di buoni pasto sono interessati alle misure prese dai ristoranti al riguardo, la cui implementazione diventa un fattore in grado influenzare la scelta. Per questo motivo l'85% dei ristoratori italiani dichiara di aver adottato misure per ridurre lo spreco.

