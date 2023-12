Consumi: Unioncamere, abbigliamento in sofferenza, in 5 anni 9mila attivita' in meno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 dic - La fotografia a livello territoriale restituisce l'immagine di una Italia con meno vetrine in tutte le venti regioni. Ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, dove si conta una variazione negativa in termini percentuale piu' contenuta, in tutte le altre regioni del Centro-Nord, a partire da Lazio, Marche, Toscane e Friuli Venezia Giulia si registrano perdite superiori al 10 per cento.

Lazio, Lombardia e Toscana sono invece le regioni in cui la contrazione degli esercizi appare maggiore in termini assoluti: le tre regioni, infatti, determinano quasi la meta' della variazione negativa registrata a livello nazionale (-4.272 attivita' nel periodo in esame, pari al 46% del totale).

A livello provinciale, le variazioni percentuali piu' importanti si registrano al Centro-Nord: a Roma, Ancona, Ferrara e Rieti per il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento si contano diminuzioni superiori al 20% nell'arco dell'intero periodo considerato. Qualche nota positiva arriva dal Sud, dove Crotone, Ragusa e Siracusa sono le uniche province in cui la variazione di attivita' dell'abbigliamento nel quinquennio e' positiva, rispettivamente con +1,6% e +0,5% per le due citta' siciliane.

Il declino nei cinque anni esaminati ha interessato fortemente le componenti femminili e giovanili. E', rispettivamente, di oltre 4.700 e 2.500 negozi la perdita registrata nel settore in termini assoluti, corrispondente ad una variazione percentuale negativa pari al 10% per le imprese 'rosa' e di oltre il 26% per quelle under35.

Uno scenario sempre negativo, ma meno significativo in termini assoluti, risulta anche quello delle imprese straniere (il 10% sul totale del settore), dove sono state estromesse per sempre dal mercato circa 1.000 attivita' (-10,4% la diminuzione della componente straniera nel periodo).

Com-Sim

(RADIOCOR) 08-12-23 11:00:32 (0230)PA 5 NNNN