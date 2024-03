Consumi: Truzzi (Crc), con caro-voli torna strapotere compagnie aeree

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - 'Nonostante gli sforzi messi in campo dal Governo, il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione, e le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle in concomitanza con i periodi di festa e le partenze dei cittadini, senza che gli utenti possano in alcun modo difendersi da tali politiche scorrette', e' la denuncia di Furio Truzzi, presidente del Centro di formazione e ricerca sui consumi, che con Assoutenti ha curato il monitoraggio dei voli aerei in concomitanza con le festivita' pasquali.

Rincari record, che come gia' registrato l'estate scorsa, si fanno sentire sia per i collegamenti con Sicilia e Sardegna, sia per le capitali europee e le localita' di mare.

'Con queste tariffe viaggiare in aereo sta diventando sempre piu' un lusso per ricchi, una situazione che lede il concetto di continuita' territoriale e danneggia non solo i consumatori, costretti e rinunciare alle partenze o tagliare i giorni di villeggiatura, ma anche le imprese locali, disincentivando il turismo', denuncia anche il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.

ami

(RADIOCOR) 10-03-24 13:17:49 (0295) 5 NNNN