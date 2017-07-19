Consumi: telefonia mobile, rincari fino a 60 euro all'anno nel 2026 (Facile.it)

Elaborato un vademecum per i consumatori (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 gen - Secondo gli esperti di Facile.it nel corso del 2026 molti italiani dovranno fare i conti con l'aumento delle tariffe di telefonia mobile fino a 60 euro/anno. Ma come fare a scegliere in maniera corretta e non finire dalla padella nella brace? Facile.it ha redatto un breve vademecum per aiutare i consumatori. Ecco i punti principali. 1. Promozioni a tempo e costi di recesso. Attenzione a leggere i dettagli dell'offerta, anche in funzione di eventuali costi di recesso che l'operatore potrebbe chiedere in caso recesso prima della scadenza dell'offerta. 2. Se non si ha l'esigenza di assistenza fisica in negozio, e si abita in aree con una buona copertura, optare per un operatore cosiddetto 'virtuale' potrebbe far risparmiare fino al 25% del costo mensile e godere di una quantita' di Gb di traffico dati particolarmente elevata. 3. Costi di attivazione. Quando sono presenti, possono variare tra i 2 e i 10 euro. Se si cambia compagnia telefonica con frequenza, potrebbe incidere sul risparmio complessivo.

Com-Pan

(RADIOCOR) 31-01-26 15:18:34 (0360) 5 NNNN