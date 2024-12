Consumi: Swg, un italiano su tre riduce spesa per le feste ma sceglie le marche

Regali preferiti: alimentari e bevande, abbigliamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - Un italiano su tre spendera' meno per il prossimo Natale, ma al cibo della tradizione non si rinuncia. Soprattutto di qualita'. E' quanto emerge da una rilevazione SWG per Centromarca sugli acquisti delle feste. Tra le preferenze per regali e acquisti il primo posto spetta a generi alimentari e bevande (36%), seguono l'abbigliamento (33%), i libri/giochi (32%), i prodotti per la cura della persona (30%) e per la casa (23%) e i dispositivi elettronici (17%). Una spesa che, in totale, sara' inferiore per un 35%, uguale o superiore per il restante 65%.

Chi disporra' di un budget superiore si focalizzera', secondo l'analisi, sull'alimentare (40% di risposte) e sulla ricerca della qualita' (55%). Chi destinera' meno risorse fara' tagli su regali (63%), decorazioni e addobbi (35%) e quantita' acquistate (71%) piu' che qualita'. Un italiano su due presta attenzione alla Marca per gli acquisti natalizi: il 35% lo fa per gli alimenti e le bevande messi in tavola nel giorno delle feste, il 26% per i regali in genere. Un valore dei brand che rappresenta alta qualita' per il 66% dei consumatori oltre che reputazione. Un dato, quest'ultimo, che vale soprattutto nelle nuove generazioni.

