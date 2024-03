Consumi: SumUp, Varese la piu' cashless nei saldi, a Massa-Carrara scontrino piu' basso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - E' Varese la provincia piu' digitale in quanto a pagamenti quando si parla di fare shopping in tempo di saldi. E' qui che si registra la crescita piu' alta di transazioni digitali nel periodo dei saldi invernali 2024 (+128,2%), seguita da Perugia (+105,2%) e Fermo (+98,6%). Al quarto posto della classifica c'e' Pordenone (+79%), al quinto Como (+62,3%), Ancona si colloca in sesta posizione (+60,9%), Rimini in settima (+59,4%). Chiudono la Top 10 Reggio Calabria (+56,1%), Livorno (+49,1%) e Belluno (+46,7%). A registrarlo l'Osservatorio Moda Cashless di SumUp, che ha analizzato il trend dei pagamenti digitali nei negozi di abbigliamento durante la stagione dei saldi invernali.

Nonostante la stagione abbia deluso le attese, a febbraio le vendite sono calate del 4,6% rispetto a un anno fa secondo Federazione Moda Italia-Confcommercio, crescono le vendite attraverso strumenti di pagamento digitali. A Massa-Carrara lo scontrino digitale piu' basso (29,7 euro), seguita da Rieti (31,1), Vibo Valentia (33) e Matera (35,8).

Verbano-Cusio-Ossola (euro36,7) e' l'unica provincia del nord prima di Caltanissetta (37,5), Siracusa (euro37,6) e Isernia (euro39,8). Chiudono la classifica Taranto (41,6) e Chieti (42,6 euro).

