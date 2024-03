Consumi: studio Global Blue, Tax Free Shopping a nuovo record con Italia +119%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Nuovo record per il Tax Free Shopping nel 2023. Come emerge dai dati presentati da Global Blue, la spesa esentasse riservata ai residenti extra-Ue lo scorso anno ha superato i livelli registrati prima della pandemia, stabilendo un nuovo massimo storico. La ripresa della spesa Tax Free ha raggiunto in Italia il 119% rispetto al 2019, facendo meglio del 117% registrato a livello mondiale. E' in aumento lo scontrino medio, salito a 981 euro (+19%). A trainare la crescita sono stati - in base al rapporto - gli americani e gli arabi, con picchi di recovery della spesa oltre il 240%. Per fasce di eta', Millennials e Generazione Z sono stati i principali motori dell'incremento. Sono positivi anche i primi dati dall'entrata in vigore del nuovo regime Tax Free, con la riduzione da 154,95 euro a 70,01 della soglia minima che consente ai turisti extra-Ue di acquistare beni avendo diritto al rimborso dell'Iva. "Nel 2023 abbiamo osservato una graduale ripresa dello shopping tax free, fino a superare i volumi del 2019: se a gennaio il tasso di recovery era ancora all'88%, da marzo si e' attestato stabilmente sopra i livelli pre-pandemici, con uno scontrino medio in crescita che ha raggiunto il suo apice nel periodo natalizio. Il 2023 si appresta dunque ad essere un nuovo anno benchmark per analizzare il settore', ha commentato Tomas Mostany, SVP Strategy & Chief Product Officer di Global Blue. "Va evidenziato che questi risultati sono stati conseguiti nonostante alcune importanti nazionalita' non abbiano ancora raggiunto il full recovery. Cio' e' particolarmente evidente nel caso dei cinesi, che comunque rappresentano la terza nazionalita' per contribuzione alla spesa, divenendo primi nelle settimane del Capodanno cinese 2024 (19%)', ha aggiunto il manager.

