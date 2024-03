Consumi: studio Global Blue, Tax Free Shopping a nuovo record con Italia +119% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Spingono all'ottimismo anche i primi dati successivi al primo febbraio di quest'anno, quando e' entrato in vigore il nuovo regime Tax Free. Global Blue ha gia' registrato un aumento del numero di transazioni (+39% fino al 25 febbraio) e la partecipazione di nuove nazionalita' per acquisti tra 70,01 euro e 154,94, a cominciare da svizzeri, sudamericani e turchi. Tra le citta' d'arte, Milano emerge come protagonista nel 2023, con il 33% della spesa Tax Free (1.353 euro lo scontrino medio), seguito da Roma (20%) e Firenze (15%).

Fashion & Clothing si conferma la categoria merceologica preferita (76%), con uno scontrino medio di 985 euro (+25%), anche se le spese piu' consistenti sono state effettuate sui prodotti Watches & Jewellery (2.797 euro). Gli High Net Worth Individual o Ultra-High Net Worth Individual, cioe' i ricchi con almeno 1 milione di dollari di asset patrimoniali netti nel primo caso e almeno 30 milioni nel secondo, con spese tra 20mila e 70mila euro contribuiscono in Italia al 28% della spesa tax free, pur rappresentando solo il 2% degli shopper totali. Il dato non e' dissimile dal trend mondiale, che riconosce negli 'Affluent' (3mila-20mila euro) il profilo con la maggior contribuzione alla spesa (40%). Ad ogni modo, circa nove turisti internazionali su dieci rientrano tra gli 'Aspirational', cioe' con una capacita' di spesa sotto i 3mila euro. Le categorie al top sono per il 25% e' amanti dell'esclusivita' e si orientano verso i marchi del lusso, prediligendo gli acquisti di orologi e gioielli (49%). Uno su quattro proviene dagli Usa, con un portafoglio medio di 50.000 euro, effettua in media quasi 2 viaggi all'anno e il 32% ha visitato l'Italia. Il 75% e' un turista 'trend follower', proveniente da Cina (22%) e Sud-est asiatico (17%). Abbina prodotti di lusso (80%) a quelli premium (20%) e predilige l'abbigliamento (30%), presentando un portafoglio medio di 58.000 euro, fa piu' di tre viaggi all'anno e il 39% ha visitato l'Italia. Dal punto di vista anagrafico, a livello mondiale circa il 60% degli shopper e' costituito da Millennials e Generazione Z, con questi ultimi che registrano un recovery della spesa Tax Free a velocita' doppia rispetto alle altre generazioni. Un trend evidente anche in Italia, dove rappresentano il 13% degli shopper, registrando un 264% di recupero della spesa rispetto al 2019. Attese positive per il 2024 con la spinta degli americani e il ritorno dei cinesi, Secondo una survey di Global Blue, la propensione degli shopper Usa a viaggiare rimane elevata, con un 49% che dichiara di pianificare una visita in Europa nei prossimi mesi. Non solo, il 74% dei rispondenti afferma di voler mantenere o addirittura aumentare la propria capacita' di spesa del 2019. Il recovery Tax Free degli americani, che nel 2023 ha raggiunto il 241%, dovrebbe pertanto rimanere solido anche nel 2024. Buone prospettive, inoltre, vengono dal ritorno dei turisti cinesi.

Col-Gli

(RADIOCOR) 10-03-24 14:39:43 (0334) 5 NNNN