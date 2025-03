Consumi: Sace sostiene l'apertura di Florentia Village in Turchia

Progetto da 160 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 mar - Nel 2026 a Istanbul, in Turchia, aprira' il primo Luxury Designer Outlet in Turchia, Florentia Village, grazie alla collaborazione tra Sace, Kalyon Kampus, Jp Morgan e Rdm-Fingen Group. In particolare, il progetto e' sostenuto da una linea di credito della durata door-to-door di circa 12 anni di 100 milioni di euro, per un investimento complessivo di 160 milioni di euro.

Sace e' intervenuta con la Polizza Credito Acquirente a copertura del 95% del finanziamento, concesso in favore della societa' veicolo turca Kampus Kentsel, partecipata inter alia da Fingen e Kalyon Insaat. 'Siamo orgogliosi di agire come "ponte" e aprire la strada al Made in Italy in Turchia, grazie al lavoro di squadra con le parti coinvolte e all'impegno della rete internazionale di Sace, in particolare l'ufficio di Istanbul, che e' dedicato allo sviluppo delle relazioni con i partner locali per aprire nuove opportunita' per le imprese italiane. L'operazione avra' un impatto significativo in termini di valore aggiunto e occupazione, oltre a essere una vetrina importante per diversi marchi italiani che saranno presenti nell'outlet', ha dichiarato Tufekcioglu Yeliz Kucukaltan, responsabile dell'Ufficio Europa, Asia Centrale e Turchia di Sace.

La prima fase del progetto si estendera' su una superficie di 65.000 metri quadrati, con l'espansione prevista a 110.000 metri quadrati in futuro, e prevede di ospitare oltre 10 milioni di visitatori annuali, tra cui turisti locali e internazionali. Il Florentia Village avra' oltre 200 negozi, tra ristoranti, caffe' e concept store di marchi di lusso internazionali.

