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            Consumi: questa estate 92% italiani andra' in vacanza, 66% sceglie mete nazionali (studio Tci)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 giu - La voglia di viaggiare degli italiani resta forte anche nell'estate 2026.

            Secondo l'indagine realizzata dal Centro Studi Tci sulla community Touring, composta da oltre 320mila persone, il 75% degli intervistati partira' sicuramente per una vacanza tra giugno e settembre e un ulteriore 17% lo fara' probabilmente.

            Quindi il 92% guarda con favore all'estate ormai alle porte e ha in programma almeno un viaggio. L'Italia si conferma la destinazione preferita e rafforza il proprio ruolo. Il 66% della community Touring scegliera' infatti mete nazionali, in lieve crescita rispetto al 2025, mentre il 34% optera' per l'estero, prevalentemente in Europa. Tra le regioni piu' richieste spicca ancora il Trentino-Alto Adige, seguito da Sardegna, Toscana e Puglia. Fuori dai confini nazionali, invece, le destinazioni piu' gettonate saranno Francia, Spagna, Grecia e Norvegia.

            Com-Pan

            (RADIOCOR) 21-06-26 12:49:07 (0214) 5 NNNN

              


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