Consumi: Pwc, tornano acquisti in negozio, aumenta fiducia lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 nov - Tornano gli acquisti nei negozi, aumentano i programmi per spese "fuori casa" e cresce l'ottimismo tra i lavoratori, soprattutto tra i vaccinati e in smart working. E' quanto emerge dall'ultimo PwC 2021 Global Consumer Insights Pulse Survey, sondaggio che ha coinvolto 9.370 consumatori in 26 paesi. Secondo l'indagine, chi e' vaccinato e' molto piu' ottimista sul futuro (66% dei parzialmente vaccinati) rispetto a chi deve ancora ricevere il vaccino (43% non vaccinati). Anche le modalita' di lavoro hanno influenzato i livelli di ottimismo: chi lavora da casa o in modo ibrido e' piu' ottimista (68%) rispetto a chi lavora fuori casa (58%).

Per quanto riguarda i consumi, secondo il sondaggio, gli acquisti in negozio sono in ripresa: il 48% visita un negozio fisico almeno una volta alla settimana e il 72% afferma di essere propenso a visitare un centro commerciale nei prossimi 6 mesi. Inoltre, i consumatori prevedono anche di spendere di piu' in generi alimentari (41%), moda (33%) e salute e bellezza (30%) dando cosi' un ulteriore impulso alla ripresa economica. Circa un terzo dei consumatori a livello globale (31%) prevede di aumentare la spesa per viaggi nei prossimi sei mesi, e l'82% di questi e' almeno parzialmente vaccinato.

'Il fatto che i cittadini si sentano piu' ottimisti e' promettente. Inoltre, e' particolarmente importante che i leader aziendali prendano in considerazione i fattori che influenzano l'ottimismo e che si possono controllare o influenzare, come il lavoro agile e le vaccinazioni. Le politiche che facilitano la salute e il benessere sui luoghi di lavoro non solo aiuteranno le aziende a riscrivere il contratto sociale con le proprie persone, ma potrebbero anche creare una reazione a catena di attivita' e spese che producono maggiori benefici per le imprese', ha commentato Erika Andreetta, Consumer Markets Consulting Leader, Pwc Italia.

Com-Fla-

