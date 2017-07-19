Consumi: prezzo competitivo determinante per acquisti utenti lombardi(Shein)

Secondo l'indagine della piattaforma online (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Il prezzo competitivo e' determinante per quasi la meta' dei consumatori lombardi che scelgono Shein, piattaforma globale specializzata in moda e lifestyle, con uno delle percentuali piu' alte registrate in Nord Italia (49%), dopo la Liguria.

Secondo l'indagine "Value of e-commerce for Eu consumers" condotta nel 2025 da Copenhagen Economics per Shein, condotta tramite la propria app su oltre 1.200 consumatori lombardi, l'eccellente rapporto qualita'-prezzo e l'ampia varieta' di stili disponibili sono i successivi fattori di scelta piu' rilevanti nelle abitudini di acquisto locali. L'e-commerce rappresenta quindi una soluzione concreta a esigenze di praticita': quasi 9 utenti Shein su 10 in Lombardia (87%) dichiarano che la possibilita' di acquistare online senza doversi spostare e' importante nella propria decisione d'acquisto online.

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(RADIOCOR) 14-06-26 11:51:28 (0168) 5 NNNN