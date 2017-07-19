Consumi: prezzo competitivo determinante per acquisti utenti lombardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - Tra le categorie piu' popolari nella regione Lombardia spiccano l'abbigliamento casual (47%), i capi per la quotidianita' e per la scuola nel caso dei piu' giovani (16%), a dimostrazione della versatilita' dell'offerta della piattaforma, in grado di accompagnare i clienti in ogni momento. L'analisi evidenzia una clientela lombarda costituita prevalentemente da millennials. Quasi 1 consumatore Shein lombardo su 2 ha tra i 25 e i 44 anni (48%), la seconda percentuale piu' alta del Nord Italia dopo il Piemonte. Tuttavia anche le fasce d'eta' piu' giovani e piu' adulte dimostrano un forte interesse per il brand, con il 31% degli intervistati nella fascia 18-24 anni e il 14% in quella 45-54 anni, a testimonianza dell'offerta inclusiva di Shein.

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(RADIOCOR) 14-06-26 11:53:33 (0171) 5 NNNN