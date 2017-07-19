Consumi petroliferi: a settembre +0,3%, prezzi gasolio-benzina a minimi da 2021

Lo comunica l'Unem (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - A settembre i consumi petroliferi totali, che comprendono anche le attivita' industriali, hanno registrato un progresso dello 0,3% (+13.000 tonnellate), nonostante la flessione della petrolchimica netta (-54%, -119.000 tonnellate) che e' stata in larga parte compensata dalle esportazioni di virgin naphta da parte delle raffinerie italiane. Lo comunica Unem, aggiungendo che, quanto alla dinamica dei prezzi al consumo, in calo dalla meta' di settembre fino ad oggi, la benzina in media e' stata pari a 1,707 euro/litro (-6 centesimi rispetto a settembre 2024), mentre il gasolio a 1,632 (-2 centesimi).

Era dal 2021 che nel mese di settembre i prezzi di benzina e gasolio non erano cosi' bassi. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), sia la benzina che il gasolio si confermano inferiori di 2,5 centesimi euro al litro rispetto alla media dell'area euro.

A settembre, inoltre, le vendite al mercato di prodotti petroliferi sono cresciute dello 0,4% (+17.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2024. Dinamiche influenzate in parte da un giorno lavorativo in piu' e dal clima mite e soleggiato che ha spinto i carburanti per la mobilita', cresciuti complessivamente del 4,4 per cento. In particolare, la benzina venduta sulla rete torna in forte crescita (+8,7%, +63.000 tonnellate), cosi' come il gasolio motori (+3,4%, +66.000 tonnellate).

Com-Sim

(RADIOCOR) 23-10-25 16:20:09 (0549)ENE 5 NNNN