Consumi petroliferi: a settembre +0,3%, prezzi gasolio-benzina a minimi da 2021 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Nuovo incremento, inoltre, per il jet fuel (+1,9%) che raggiunge un livello record per il mese di settembre. Cresce anche il gpl autotrazione (+4,6%, +6.000 tonnellate), ma ancora di piu' il canale combustione (+13,2%, +14.000 tonnellate). Quarto mese positivo consecutivo per i lubrificanti (+0,8%) trainati sempre dal canale autotrazione (+7,3%) che ha piu' che controbilanciato la frenata di quello industria (-5,6%).

Avanzano anche i bitumi (+11%), favoriti da un meteo molto benevolo che ha aiutato i lavori stradali. In controtendenza il bunker marina (-19,4%, -50.000 tonnellate), che continua a riflettere il progressivo spostamento dei volumi da olio combustibile (-42,1%) a gasolio (+46,2%), effetto dell'applicazione dal primo maggio scorso delle norme ambientali derivanti dal passaggio del Mar Mediterraneo ad un'area Seca.

Relativamente ai nove mesi del 2025, le vendite al mercato sono state pari a 38,2 milioni di tonnellate, con un calo del 2,4% (-957.000 tonnellate) rispetto al 2024. In particolare, si rafforzano i consumi totali di benzina, che hanno sfiorato i 7 milioni di tonnellate (+3,9%, +250.000 tonnellate), e quelli del jet fuel, vicini a 3,9 milioni di tonnellate (+2,4%, +90.000 tonnellate), a fronte di un calo del gasolio totale (-1,5%, -273.000 tonnellate), praticamente interamente dovuto al solo gasolio motori. Sostanzialmente stabili i lubrificanti (+0,4%) e il gpl (+1,3%), il cui canale autotrazione e' diminuito dell'1,7%. I bitumi scendono del 2 per cento.

Quanto ai consumi petroliferi totali, pari nei primi nove mesi a circa 42,3 milioni di tonnellate, la flessione e' stata del 2,7% (circa -1,2 milioni di tonnellate) rispetto allo stesso periodo 2024, dovuto al forte calo della petrolchimica netta che da sola pesa per il 48%, seguita dal parimenti rilevante calo dei bunkeraggi, che complessivamente perdono 350 mila tonnellate. Positive invece le attivita' di raffinazione (+0,7%, 19.000 tonnellate).

