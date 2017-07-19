Consumi: Osservatorio Savi, buoni sconto +6,3% I sem., valore +9% a 198,4 mln

I coupon digitali si confermano al 18% del transato in cassa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Il mercato dei coupon in Italia prosegue la propria crescita anche nella prima meta' dell'anno, periodo in cui si consolida il mix tra strumenti digitali e tradizionali nelle abitudini di spesa degli italiani. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul couponing di Savi, martech company attiva nella gestione dei servizi legati all'utilizzo dei buoni sconto e all'analisi dei dati nel mercato della Gdo. Guardando ai numeri, nei primi sei mesi sono stati distribuiti in Italia complessivamente 122,5 milioni di buoni sconto, con una crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il valore totale dei coupon emessi si e' attestato a 198,4 milioni di euro (+9%), un incremento significativo che conferma il trend gia' in atto nel 2025. Il valore medio facciale e' inoltre salito a 1,62 euro, in crescita del 5%, confermando come i coupon siano uno strumento utile per limitare l'impatto dell'inflazione sul carrello della spesa.

Sul fronte dell'utilizzo, i coupon digitali si confermano al 18% del transato in cassa, un dato stabile rispetto al primo semestre 2025. Dopo anni di crescita costante, la quota dei buoni dematerializzati sembra dunque aver raggiunto un primo plateau, segnale di un mercato che si sta strutturando su un mix piu' maturo tra canali digitali e tradizionali. In futuro la quota e' comunque destinata a salire, dato il sempre maggiore utilizzo dei buoni tramite smartphone da parte di tutte le fasce d'eta' dei consumatori.

Ars

(RADIOCOR) 25-07-26 12:29:05 (0204) 5 NNNN