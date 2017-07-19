Consumi: Osservatorio Savi, buoni sconto +6,3% I sem., valore +9% a 198,4 mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - I dati del primo semestre "raccontano un mercato del couponing che sta entrando in una fase di maggiore selettivita'", ha detto Andrea Zermian, sales and marketing director di Savi Italia, spiegando che "non basta piu' essere digitali, ma bisogna trovare la giusta strategia che coinvolga e renda partecipe il consumatore". In questo contesto il coupon si conferma centrale nelle strategie promozionali delle aziende: "Oggi oltre il 70% delle nostre realta' partner utilizza i buoni digitali come leva per attivare il cliente, misurare le performance e integrare le campagne con le logiche del retail media. La nostra sfida e' continuare a mettere a disposizione delle famiglie italiane strumenti di risparmio sempre piu' mirati ed efficaci, in un contesto in cui la misurabilita' delle campagne resta un fattore competitivo decisivo", ha detto Zermian. Per quanto riguarda la conversione, i formati digitali - emessi all'interno di siti web, distribuiti attraverso email, newsletter, social media e associati alle Carte Fedelta' - mostrano una redemption media del 25%, in lieve aumento rispetto allo scorso anno, quando si era raggiunto il 23%. Tra i formati piu' tradizionali (legacy), l'on-pack, cioe' il buono che si trova direttamente sulla confezione, si conferma il canale con le performance piu' solide, salendo dal 78% all'80% di redemption e rafforzando il proprio ruolo di leva promozionale ad alta efficacia.

Ars

(RADIOCOR) 25-07-26 12:33:40 (0230) 5 NNNN