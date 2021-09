Consumi: Osservatorio Confimprese-Ey, -1% annuo ad agosto, ma -11% su 2019 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 set - Tra i canali di vendita, da segnalare nel mese di agosto le high street che registrano un -4%, mentre vi e' un'ottima performance nelle altre localita' con un +13%. In particolare i negozi ubicati in aree metropolitane registrano un miglioramento del 18%, mentre quelli fuori un +9%. Centri commerciali e outlet retrocedono a -9% su 2020. Il mese precedente avevano avuto un'ottima performance legata ai saldi (+11% luglio 2021 vs luglio 2020). Il travel ancora in sofferenza ad agosto rispetto al 2020, con un -7%, una distanza dal 2019 che e' del -44% sul mese e -56% sul progressivo anno. Nelle aree geografiche ad agosto i trend migliori rispetto al resto d'Italia si registrano al Sud +3%, dove la differenza sul 2019 e' praticamente azzerata ad agosto (-1% vs 2019) e al Nord-est +0,4%. Le uniche aree ancora in negativo sono il Nord-ovest che con -5% vs 2020 registra il trend peggiore e il Centro -0,8%. Tra le regioni le uniche 2 che chiudono con un double digit negativo sono Liguria -13% e Umbria -12%. Sotto il -10% troviamo il Piemonte a -8%. Ancora sotto rispetto ad agosto 2020 troviamo: Toscana -5%, Trentino-Alto Adige -4%, Lombardia -2%, Sicilia -1%, Veneto -0,6%, Marche -0,3%. In positivo l'Abruzzo +14% con il trend migliore, seguono Puglia +8% Lazio +3%, Emilia-Romagna e Campania +2%, Calabria +1%, Sardegna +0,5%, Friuli-Venezia Giulia +0,2%.

