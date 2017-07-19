Consumi: NielsenIQ, in settimana Black Friday +8,4% spesa tech in Italia a 544mln -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 dic - Il settore che ha registrato la crescita piu' marcata e' stato quello della fotografia, con un +60,8% a valore rispetto alla settimana del Black Friday 2024. Molto positive le performance anche del piccolo elettrodomestico (+19,9%) e del grande elettrodomestico (+23%), quest'ultimo influenzato positivamente dagli effetti del bonus elettrodomestici 2025, l'incentivo governativo lanciato lo scorso 18 Novembre che offre uno sconto fino al 30% sull'acquisto di un nuovo apparecchio ad alta efficienza energetica. Positivi anche l'informatica e office (+3,5%), l'home comfort (+2,7%) e l'elettronica di consumo (+1,7%). In controtendenza la telefonia - il comparto piu' importante per giro d'affari - che ha visto una decrescita delle vendite a valore del -1,5% rispetto alla settimana del Black Friday 2024. In questo caso, la negativita' interessa soprattutto il canale online, mentre i punti vendita tradizionali rimangono in area positiva.

Guardando alle tre categorie piu' importanti in termini di fatturato, crescono rispetto allo scorso anno i PC Portatili (+2,2%), i TV (+1,7%) e i Tablet (+4,6%) mentre registrano una performance negativa gli Smartphone (-1,8%). L'impatto delle attivita' promozionali nel corso del Black Friday 2025 e' in leggera crescita e si assesta al 33% dei volumi venduti con una riduzione di prezzo di almeno il 15%. I visori per Realta' Aumentata (AR) e Realta' Virtuale (VR) sono stati il prodotto con la percentuale piu' alta di vendite promozionali (49%) e hanno registrato una crescita del +15,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

