Consumi: Natale "costa" 446 euro a testa, i regali fonte di stress

E' quanto emerge dall'indagine Altroconsumo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Tra feste, cene, regali e viaggi gli italiani spenderanno circa 446 euro a testa per questo Natale, con 217 euro solo per i regali. Ma di fronte al carovita, l'intento di uno su quattro e' pero' quello di stringere la cinghia e spendere meno dell'anno scorso, e il 19% comprera' i regali di Natale a gennaio, approfittando dei saldi. E' quanto emerge dalla consueta indagine di Altroconsumo. Solo il 13% prevede di spendere di piu'.

Quasi la meta' (46%) fara' acquisti solo o soprattutto online, anche se rispetto all'anno scorso c'e' un calo con il 18% in meno che pensa di fare meno acquisti sul web. Solo il 21% dice che fara' acquisti solo o soprattutto in negozi fisici, mentre nel 23% dei casi si fara' in modo equilibrato, sia online sia nei negozi fisici. Regali si', ma per uno su tre 'e' fonte di stress'.

Quanto ai programmi per i giorni di festa, vince la tradizione, con pranzi e cene con parenti o amici. Il 23% andra' fuori citta'. Se da un lato, si spendera' di meno per fare viaggi rispetto all'anno scorso (94 euro contro i 119 del 2022 euro in media), dall'altro per pranzi e cene tra vigilia, Natale e Capodanno, gli italiani intendono spendere in media 89 euro a testa; mentre per feste e veglioni in bar e locali si pensa di spendere in media 30 euro, ai quali si aggiungono i 25 euro delle classiche cene con i colleghi di lavoro.

ami

(RADIOCOR) 24-12-23 12:25:36 (0110) 5 NNNN