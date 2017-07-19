Consumi: Natale 2025, spesa per regali stimata in calo a 8,7 mld (studio) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 dic - A partire per le festivita' natalizie saranno, secondo il rapporto di Facile.it e Consumerismo No Profit, 10 milioni di italiani, con un budget medio pari a 440 euro, il 31% in piu' rispetto al 2024. La spesa complessiva dovrebbe quindi superare i 5 miliardi di euro, a fronte dei 3,9 dello scorso anno. Invece gli aumenti medi per le giornate sulla neve sono stimati intorno al +4,1% per gli skipass e al +4,9% per le scuole di sci. Se a queste voci, si aggiungono vitto e alloggio, per una famiglia di quattro persone si arriva ad aumenti prossimi al 30%. Nelle citta' d'arte non va meglio: i pacchetti per Natale e Capodanno nelle strutture di fascia media superano i 150 euro a notte a persona in mezza pensione. Per quanto riguarda i trasporti, i 6 milioni di italiani che si sposteranno in auto durante le vacanze spenderanno per il carburante tra i 60 e i 74 euro, con una percorrenza media stimata di 646 km. Per l'aereo, il biglietto medio sulle principali tratte interne, per esempio Catania-Milano e Catania-Roma, e' aumentato in percentuali comprese fra l'8% e il 14% rispetto all'anno precedente, con la storica Milano-Roma che resta tra le piu' care. Per i biglietti del treno, nel 2024 erano stati registrati rincari fino al 300% rispetto ai prezzi medi annuali e le prime simulazioni per il Natale 2025 mostrano una tendenza analoga. Rincari a doppia cifra si stimano anche per i traghetti. Gia' nel 2024 i dati mostravano aumenti delle tariffe tra il 10% e il 20% per le principali tratte verso Sicilia, Sardegna e isole minori rispetto all'anno precedente. Nel 2025 i listini si sono consolidati su questi livelli, con differenze anche marcate in base al giorno, all'orario e alla tipologia di sistemazione.

