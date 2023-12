Consumi: Natale 2023, solo 18% italiani rinuncia ai regali -2

Ma famiglie italiane sono anche le piu' prudenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 dic - Inoltre le famiglie italiane in questo momento dell'anno sono anche le piu' prudenti: a guidare lo shopping natalizio per circa un italiano su due, l'attenta valutazione del rapporto qualita'/prezzo e la ricerca delle migliori promozioni, in linea con la Francia (49,37%) e seguito dalla Spagna (39,58%) e la Romania (38,87%). Quasi il 21% degli intervistati in Italia, infatti, afferma di dare inizio allo shopping natalizio in concomitanza con l'arrivo delle offerte natalizie - un dato che supera la media degli altri paesi europei (15%) - e il 20% ha gia' approfittato dell'appena trascorso Black Friday. Il 41% degli italiani intervistati dichiara di preferire fare acquisti solo nei negozi fisici: un trend che osserviamo in altri paesi europei come la Spagna (54,17%), la Francia (48,10%) e la Germania (64,37%). Per questa ragione resta fondamentale per brand e retailer continuare a presidiare i negozi fisici attraverso tecnologie che permettono di incentivare le visite in negozio anche in questo periodo; soltanto il 10%, invece, afferma di avvalersi esclusivamente dei canali online.

