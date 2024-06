Consumi: Mercer (Marsh McLennan), Hong Kong ancora la citta' piu' costosa al mondo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Toronto e' la citta' piu' costosa del Canada, seguita da Vancouver. Il costo della vita nei centri urbani in Messico e' aumentato significativamente rispetto all'anno precedente a causa del rafforzamento del Peso nel 2023. Citta' del Messico e' al 33esimo posto e Monterrey e' al 115esimo posto. In Sudamerica, la capitale dell'Uruguay, Montevideo e' la localita' piu' costosa per gli expat. Diverse citta' in questa area geografica hanno registrato movimenti significativi rispetto al 2023 a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio e dei costi degli alloggi in affitto: Santiago, in Cile, e' scesa di 73 posizioni al 160esimo posto, mentre Bogota', in Colombia, e' salita di 40 posizioni al 174esimo posto. Nella regione del Pacifico, ci si aspetta che l'aumento dell'inflazione metta sotto pressione i dipendenti espatriati quest'anno. Sydney, in Australia, e' la citta' piu' costosa della regione del Pacifico, superando Noumea, in Nuova Caledonia, che e' salita di 10 posizioni al 60esimo posto nel ranking globale. Le citta' africane che si sono classificate piu' in alto nella classifica sono Bangui nella Repubblica Centrafricana (14esimo posto), Gibuti, la capitale del paese omonimo (18esimo posto), e N'Djamena, in Ciad (21esimo posto). In Medio Oriente la citta' piu' costosa e' Dubai, Emirati Arabi Uniti, che si colloca al 15esimo posto in classifica. Mumbai, la citta' con il costo della vita piu' alto in India, si posiziona al 136esimo posto.

