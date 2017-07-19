Consumi: Meloni, in Italia crescita potere d'acquisto piu' elevata tra Paesi Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 feb - "Dopo l'Istat, anche l'Eurostat certifica una serie di dati positivi sul potere d'acquisto degli italiani. Nel terzo trimestre del 2025, il potere d'acquisto pro capite e' cresciuto dell'1,7%, circa il triplo del risultato di Spagna e Germania, mentre in Francia e' addirittura diminuito". Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando sui social network un'elaborazione dei dati Eurostat.

"Nel periodo compreso tra il IV trimestre 2024 e il III trimestre 2025 - sottolinea ancora Meloni - la crescita e' stata del 3,5%, a fronte dello 0,9% della Spagna, dello 0,3% della Germania e del -0,4% della Francia. Si tratta - rivendica la premier - degli aumenti piu' elevati tra i Paesi dell'Unione Europea. Dall'insediamento del Governo al terzo trimestre 2025, il potere d'acquisto per abitante ha fatto registrare un +7,5%, piu' che compensando l'alta inflazione del biennio 2022/2023. Rispetto al periodo pre-Covid, la crescita e' stata del 7,7%. Sono dati che ci rendono orgogliosi, che smentiscono molte narrazioni e che ci spingono a proseguire su questa strada, con la consapevolezza - mette in chiaro Meloni - che c'e' ancora molto da fare".

