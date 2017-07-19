Consumi: Mastercard, +3,1% spesa in Europa in novembre-dicembre 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 nov - La spesa alimentare resta resiliente, con gli europei che prediligono prodotti premium, soprattutto durante le festivita'. Gli italiani risultano i maggiori spendenti in generi alimentari durante il periodo festivo, con una spesa media per acquisto di 39 euro, seguiti da britannici e tedeschi, rispettivamente a 37 e 36 euro. La Francia guida nella spesa per prodotti da forno, mentre la Polonia primeggia nei dolci. Per i consumatori di Repubblica Ceca e Regno Unito l'aumento della spesa alimentare durante le festivita' e' piu' significativo rispetto agli altri europei, con il valore medio degli scontrini in crescita del 73% e del 69%. Quanto al turismo, 6 delle 10 destinazioni di tendenza della stagione si trovano ora fuori dall'Europa, con Thailandia ed Egitto come gli unici Paesi con piu' di una meta nella classifica per il periodo novembre-dicembre 2025. Tra le destinazioni europee, Milano si distingue per il forte incremento della quota di prenotazioni di voli anno su anno, con un +8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

