Consumi: la vita da single costa 564 euro in piu' al mese in Italia (Moneyfarm)

Da 8,3 mln a 8,8 mln le 'persone sole' tra 2022 e 2023 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - In base agli ultimi dati Istat, tra il 2022 e il 2023, le 'persone sole' sono passate da 8.364.000 a 8.846.000. Ad oggi single, separati e vedovi che non si sono mai risposati rappresentano il 15% della popolazione italiana. A calcolarlo e' Moneyfarm, societa' di consulenza finanziaria con approccio digitale, secondo cui chi vive da solo spende ogni mese 564 euro in piu' rispetto a una coppia che divide a meta' le spese. La spesa media mensile per chi vive da solo e' passata dai 1.796 euro del 2021 ai 1.972 euro del 2023, con un minimo di 1.825 euro per gli over 65 e un massimo di 2.156 euro per chi e' in eta' da lavoro, tra i 35 e i 64 anni. Invece una coppia affronta costi mensili di 2.816 euro, quindi, nell'ipotesi di suddivisione equa delle spese tra i due partner, 1.408 euro a testa.

