Consumi: intenzioni d'acquisto famiglie ai massimi (+6%), cresce anche per l'auto

Osservatorio Findomestic (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 ott - Dopo un'estate con vacanze all'insegna del risparmio, un migliorato clima di fiducia apre l'autunno con intenzioni d'acquisto che crescono mediamente del 6% per le famiglie italiane, toccando il livello piu' alto degli ultimi due anni. L'Osservatorio Findomestic evidenzia gli aumenti piu' significativi per gli elettrodomestici piccoli (+6,5% con il 45% degli intervistati propenso ad acquistarne uno) e grandi elettrodomestici (+3,8%) che raggiungono i livelli piu' elevati da oltre un anno. Crescita sensibile anche per il settore della telefonia con il 37% che sta pensando di comprare un nuovo smartphone nei prossimi tre mesi. Circa tre italiani su dieci hanno intenzione di acquistare entro dicembre TV, +3% su agosto e livello massimo da un anno a oggi. Il ritorno a scuola e in ufficio sostiene la propensione a dotarsi di nuovi pc (+3,2%) e tablet (+2,4%) anch'essi ai massimi da 12 mesi, mentre il 15% del campione indica la ristrutturazione di casa (+0,7%) come un obiettivo del prossimo periodo.

Ai massimi dell'ultimo anno anche l'auto: il 17% afferma che vorrebbe comprarne una nuova a breve termine (+2% rispetto ad agosto 2024) e il 16% una usata (+1,8%).

