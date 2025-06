Consumi: indagine Swappie, in Europa 700mln telefoni inutilizzati per valore 140 mld

E 85% italiani conserva almeno uno smartphone che non usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Swappie - azienda leader in Europa nell'acquisto e vendita di iPhone ricondizionati - richiama l'attenzione su un fenomeno ancora troppo diffuso: l'85% degli italiani conserva almeno uno smartphone inutilizzato. Un'abitudine che, oltre a rappresentare uno spreco economico, contribuisce in modo significativo all'accumulo di rifiuti elettronici, tra i piu' inquinanti al mondo. Ogni anno nel mondo vengono prodotti oltre un miliardo di smartphone. Solo la loro produzione genera circa 80 kg di CO2 per dispositivo, pari all'80% dell'intera impronta ambientale . Tuttavia meno del 15% di questi dispositivi viene riciclato. In Europa si stima che ci siano oltre 700 milioni di telefoni inutilizzati, per un valore potenziale di 140 miliardi di euro. Swappie ha indagato le ragioni dietro questa tendenza: il 38% degli italiani pensa che il proprio vecchio telefono non valga abbastanza, il 34% lo tiene come riserva, mentre il 16% non sa dove o come riciclarlo. Eppure ben l'82% si dichiara disposto a venderlo o riciclarlo se avesse accesso immediato al suo valore di mercato.

Com-Pan

(RADIOCOR) 08-06-25 15:07:20 (0314) 5 NNNN