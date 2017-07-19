Consumi: in 2024 e-commerce sfiora 60 mld ma 90% vendite in locali fisici

cosi' l'ufficio studi della Cgia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Nonostante negli ultimi anni il commercio elettronico abbia mostrato tassi di crescita piu' che doppi rispetto a quelli dei piccoli negozi di prossimita', i dati piu' recenti indicano che circa il 90% circa delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attivita' commerciali fisiche. E' quanto certifica l'Ufficio studi della Cgia in una nota. Nel 2024, infatti, la penetrazione del commercio elettronico sul totale retail (online piu' offline) e' stata del 13%; quota che e' salita al 17% nelle vendite dei servizi e scesa all'11 per cento in quello dei prodotti. In termini di valore economico si stima che l'anno scorso gli acquisti e-commerce B2C abbiano toccato i 58,8 miliardi di euro, 38, 2 miliardi per gli acquisti di prodotti e 20,6 per quello di servizi.

