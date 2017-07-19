Consumi: in 2024 e-commerce sfiora 60 mld ma 90% vendite in locali fisici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - Secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il 53,6 per cento degli italiani ha realizzato un acquisto online di beni o servizi. Nel dettaglio la percentuale piu' elevata di residenti per regione che negli ultimi 12 mesi ha effettuato un acquisto con il commercio elettronico e' stata la Provincia Autonoma di Trento con il 49,2 (pari a 268.000 consumatori). Seguono la Valle d'Aosta, la Toscana e il Friuli Venezia Giulia con il 46,4 (554.000). Chiude la graduatoria nazionale la Calabria. Il settore con la quota di penetrazione delle vendite online piu' elevata e' l'abbigliamento, scarpe e accessori (23,2%). Seguono gli articoli per la casa, mobili e giardinaggio (13,7%), i film o le serie in streaming (13,4%), i servizi di trasporto (11,4%) e i prodotti cosmetici (9,5%).

