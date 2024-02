Consumi: in 2023 con mercato tutelato -34% costi per elettricita' e -27% per gas (Facile.it)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 feb - Nell'Isola il consumo medio a famiglia rilevato e' stato di 2.835 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 914 euro, ovvero il 18,7% in piu' rispetto alla media nazionale. Al secondo posto la Sicilia, dove lo scorso anno sono stati messi a budget, mediamente, 825 euro a famiglia con un consumo medio rilevato di 2.557 kWh. Chiude il podio il Veneto, area dove si sono spesi 814 euro (2.525 kWh). Guardando la classifica dal lato opposto, invece, emerge come le aree in cui - a fronte di consumi elettrici piu' contenuti - le bollette sono state piu' leggere sono la Liguria (642 euro per un consumo di 1.991 kWh), la Basilicata (662 euro, 2.054 kWh) e il Trentino-Alto Adige (675 euro, 2.093 kWh).

Com-Pan

(RADIOCOR) 06-02-24 15:24:56 (0458) 5 NNNN