Consumi: il Carnevale vale oltre 1,5mld di euro, Venezia al top

Tra turisti, dolci tipici e maschere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Il Carnevale che vive il suo ultimo fine settimana in attesa del martedi' grasso si conferma anche volano economico. Turisti, dolci tipici e maschere muovono oltre 1,5mld di euro, secondo le stime di un'indagine CNA. Solo nell'ultima settimana si parla di quasi 2 milioni di visitatori, con un giro d'affari che supera i 500mln di euro tra pernottamenti e indotto grazie alla crescente presenza di turisti stranieri che rappresenta oltre la meta' degli arrivi in molte localita'.

Con un movimento economico stimato di oltre 200mln di euro Venezia rimane la regina, seguita da Viareggio che 'vale' circa 80mln di euro. Numeri significativi anche per le altre localita' simbolo del Carnevale a partire da Ivrea e Fano, poi Putignano, Cento Acireale, Sciacca, Sappada e Mamoiada.

Ammonta, invece, a circa 900mln il giro d'affari dei dolci tipici del Carnevale con un costante aumento negli ultimi anni, tra chiacchiere in Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia, frappe nel Lazio, cenci in Toscana, bugie in Liguria, ciarline in Emilia, fiocchetti in Romagna, crostoli in Friuli-Venezia Giulia. Nel business del Carnevale le maschere restano protagoniste: i travestimenti movimentano un mercato che vale complessivamente circa 180mln di euro dai classici Arlecchino, Pulcinella e Colombina ai costumi dei personaggi dei cartoni animati piu' amati dai circa 8 milioni di bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari.

ami-com

