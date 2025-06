Consumi: gioco legale, in Lombardia spesa a oltre 3,8 mld (+10% sul 2019)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Il gioco legale in Lombardia, come in altre realta' italiane, si sta spostando verso consumi online sempre piu' marcati e incontrollati: si registra un aumento del 10% della spesa complessiva per giochi legali nella regione tra il 2019 e il 2024, che supera 3,8 miliardi di euro. E' quanto emerge da una analisi di Egp (Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici), l'Associazione Nazionale di Categoria della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio, Imprese per l'Italia, che tutela gli interessi economici e professionali degli esercenti specializzati nell'offerta dei giochi pubblici ed in particolare operanti in Gaming Hall, le sale specializzate per l'offerta del Bingo e degli altri giochi con vincita in denaro regolamentati. L'analisi registra inoltre un umento di 434 milioni di euro (+164%) di spesa nel gioco online a fronte di una diminuzione di 431 milioni di euro (-20%) di spesa su apparecchi da gioco fisici. Aumentano anche di 7,6 miliardi di euro le giocate online e diminuiscono di 2 miliardi quelle nei punti vendita fisici. Si contano anche oltre 2.800 punti vendita con apparecchi da gioco chiusi in 5 anni, con circa 3.000 Punti Vendita Ricariche (Pvr, a servizio del gioco online) stimati attivi in Lombardia a fine 2024. Egp Fipe lancia un manifesto per fare squadra su regole chiare, tutela della salute e lotta all'illegalita'. Parte dalla Lombardia un tour che tocchera' anche Centro e Sud per definire una piattaforma condivisa in vista del riordino del settore. Il presidente Egp Fipe Emmanuele Cangianelli: 'Solo insieme sconfiggiamo iniziative illecite e dipendenze'.

