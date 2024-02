Consumi: Findomestic, stop ecoincentivi frena intenzioni acquisto auto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Gli ecoincentivi per le auto (a motore termico a basse emissioni), esauritisi in poche settimane, stanno frenando le intenzioni d'acquisto di auto nuove (-11,5%) in Italia e trascinando al ribasso (-8,3%) la propensione media all'acquisto degli italiani per i prossimi 3 mesi. Lo rileva l'ultimo aggiornamento di febbraio dell'Osservatorio Findomestic. Quello dell'auto, spiegano dall'Osservatorio, non e' l'unico settore che soffre: nell'ambiente domestico flessione a doppia cifra per impianti di isolamento termico (-19,5%) e piccoli elettrodomestici (-11,4%). Arretrano anche i grandi elettrodomestici (-6,3%), i mobili (-4,5%), gli infissi (-2,4%) e le caldaie a condensazione e biomassa (-0,9%). Al contrario risultano in crescita pompe di calore (+8,3%) e impianti fotovoltaici/solari termici (+6,5%).

