Consumi: Findomestic, stop ecoincentivi frena intenzioni acquisto auto -2

Per i viaggi crescono intenzioni prossimi mesi (+10,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - A giudizio del responsabile dell'Osservatorio Findomestic Claudio Bardanzi, il quadro sui consumi dei prossimi mesi non e' tutto 'nero'. 'I consumatori sono proiettati verso la bella stagione: le intenzioni d'acquisto di monopattini (+28%) ed e-bike (6%) crescono cosi' come quelle dei viaggi (+10,8%) che compensano gli andamenti negativi di altri segmenti del settore 'tempo libero': -8,4% per le attrezzature sportive e -6,4% per il fai da te'.

