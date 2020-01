Consumi: Findomestic, nel 2019 marzo mese migliore per comprare auto, aprile la casa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 gen - Il 2019 ha visto gli acquisti degli italiani preferire le case nel mese di aprile, le auto a marzo e le spese di telefonia in estate. E' quanto emerge dall'Osservatorio Findomestic del mese di gennaio 2020. In particolare, l'anno appena concluso ha visto le intenzioni d'acquisto degli italiani per auto nuove e case o appartamenti raggiungere i livelli piu' alti rispettivamente tra marzo (15,4%) e aprile (9,5%). La propensione all'acquisto di telefonia ha avuto il picco massimo nel mese di agosto (28,6%), stesso periodo (luglio - agosto con rispettivamente il 37,7 e 37,6%) nel quale l'Osservatorio Findomestic ha registrato i livelli piu' alti per i piccoli elettrodomestici. Nel 2019 gli italiani hanno raggiunto i livelli massimi di fiducia verso la situazione italiana e quella economica del proprio nucleo familiare nel mese di luglio, lo stesso mese in cui nell'anno appena concluso si e' registrato il picco della propensione all'acquisto di viaggi o vacanze (58,5%).

