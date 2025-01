Consumi: Findomestic, intenzioni acquisto -1,5% in I trimestre 2025

In vista della primavera si pensa a migliorare la casa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Nei primi tre mesi del 2025, le intenzioni d'acquisto degli italiani saranno all'insegna di una cautela (-1,5%) condizionata soprattutto dal settore della mobilita' che vede sia le auto nuove (-19,4%) che le usate (-12,5%) con il freno a mano tirato. E' quanto emerge dall'Osservatorio mensile Findomestic, secondo cui gli italiani guardano gia' alla primavera, in particolare per migliorare le proprie abitazioni, anche sfruttando i bonus governativi. In particolare, si registra una crescita delle intenzioni d'acquisto di infissi (+20%), grandi elettrodomestici (+17,6%), ristrutturazioni (+15,3%) e mobili (+11,2%), cosa che mette in evidenza come gli italiani continuino a progettare acquisti per rendere piu' efficiente la propria abitazione. "Secondo le nostre ultime rilevazioni, in un contesto che resta di preoccupazione, in cui da oltre 2 anni la maggioranza degli italiani guarda al futuro con pessimismo, si colgono alcuni segnali di miglioramento: diminuiscono dal 42% al 39% le famiglie che si dichiarano in una situazione 'molto' o 'abbastanza' problematica e quanto meno sotto Natale e' salita dal 26 al 33 la percentuale di chi ritiene che quello attuale sia un buon momento per fare acquisti', ha detto Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic, sottolineando che "i bonus governativi in approvazione su mobili, infissi, ma anche elettrodomestici certamente influenzano le intenzioni d'acquisto del settore casa che, fatta eccezione per gli infissi, soffrono nei segmenti piu' legati all'efficienza energetica: isolamento termico (-0,7%), impianti fotovoltaici (-3,7%) e pompe di calore (-4,7%)".

Ars

