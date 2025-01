Consumi: Findomestic, intenzioni acquisto -1,5% in I trimestre 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 gen - Secondo i dati dell'Osservatorio Findomestic, bene anche la telefonia (+9%), attrezzature per il fai da te (+5,1%), tablet (+4%), fotocamere (+2%) e TV, mentre viaggi e vacanze (-0,9%) toccano uno dei punti piu' bassi dell'anno come gia' avvenuto lo scorso luglio. In negativo anche i piccoli elettrodomestici (-4,5%), PC (-4,9%), attrezzature sportive (-5,4%), motoveicoli (-8,%), le e-bike (-12,5%) e i monopattini elettrici (-19%). Tra i prodotti piu' venduti nel 2024 le friggitrici (+30,2%), i robot da cucina (+25,5%), le mini-aspirapolvere (+16,6%), le macchine per il caffe' (+9%) e i prodotti per la cura dei capelli (+7,8%) e tra i grandi elettrodomestici ci sono anche lavastoviglie (+4,1%). Nel contesto di stagnazione generalizzata dei consumi fanno eccezione i beni durevoli, che crescono piu' degli altri mercati e chiuderanno il 2024 a quota +4,2%, raggiungendo il valore record di 78,33 miliardi secondo le stime dell'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, realizzato dalla societa' di credito al consumo del Gruppo BNP Paribas in collaborazione con Prometeia. La performance e' trainata dal comparto mobilita', in espansione del 7,6% nonostante il raffreddamento dei prezzi: il fatturato tocchera' i 45,2 miliardi soprattutto grazie all'incremento del 9,6% in valore delle auto usate. Il settore dei beni per la casa, invece, dopo la flessione del 2023, rimarra' sostanzialmente invariato (-0,1%), attestandosi a 33,1 miliardi con il rialzo del 6,5% dei piccoli elettrodomestici e il consolidamento dell'1,6% dei grandi elettrodomestici che fanno da contrappeso ai lievi cali previsti nei mobili (-0,2%) e nella telefonia (-0,6%) e alle perdite piu' consistenti nell'elettronica di consumo (-4,1%) e nell'information technology (-4,4%). Le regioni in cui si rilevano gli incrementi piu' marcati della spesa in durevoli sono Umbria (+6,6% per 1,3 miliardi totali), Valle d'Aosta (+6,4% per 200 milioni) e Abruzzo (+6% per 1,6 miliardi), mentre le crescite piu' contenute si registrano in Liguria (+1,2% per 2,1 miliardi), Piemonte (+3,3% per 6,7 miliardi) e Campania (+3,4% per 4,8 miliardi). Guardando ai dati in valore assoluto, la Lombardia vale il 20% del mercato complessivo dei beni durevoli con un giro d'affari di 15,7 miliardi (+3,8%), oltre il doppio rispetto a quelli del Lazio, secondo con 7,7 miliardi (+4,2%), e del Veneto, terzo con 7,3 miliardi (+5,1%). La spesa media per famiglia calcolata dall'Osservatorio Findomestic, giunto alla trentunesima edizione, e' di 2.955 euro, in aumento del 3,8% rispetto al 2023.

