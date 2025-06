Consumi: Findomestic, +4,1% a 15,74 mld spesa Lombardia beni durevoli 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 giu - Il mercato delle quattro ruote si suddivide cosi': 4,77 miliardi di euro per le usate (+11,6%), 3,98 miliardi per le nuove (+3,1%).

Per quanto riguarda i beni durevoli della casa i consumi di elettrodomestici viaggiano a +2,6% sul '23 (1,17 miliardi di euro), mentre sono in calo quelli di mobili a -1,3% (il giro d'affari di 3,39 miliardi e' il maggiore fra le voci dell'ambiente domestico) e quelli di telefonia a -2,7% (1.14 miliardi). Tendenza al ribasso anche l'information technology (-1,9%, 443 milioni) e l'elettronica (-4,7%, 302 milioni). La spesa per famiglia in Lombardia e' stata di 3.149 euro, quasi 500 euro in piu' rispetto alla media nazionale. La cifra e' la quinta piu' alta in Italia. La variazione sull'anno precedente e' del +3,4%, inferiore alla media del Paese. Per crescita la Lombardia e' 18esima in Italia, piu' lente sono solo Campania e Liguria).

