Consumi: Findomestic, -2,4% beni durevoli a 77mld nel 2025, -2,3% volumi

Frenano anche le locomotive Lombardia, Lazio e Veneto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 dic - Dopo due anni di crescita il motore dei beni durevoli si ferma: a fine 2025 la previsione e' di consumi in calo del 2,3% in volume e del 2,4% in valore, per una spesa complessiva che da 79mld scivola a 77,1mld, nella la fotografia scattata dal 32esimo Osservatorio Findomestic-Prometeia. Il mercato resta a livelli piu' alti rispetto al pre-Covid, non per un aumento dei volumi ma esclusivamente per l'incremento dei prezzi che in sei anni sfiora il 20%. A determinare il segno meno e' soprattutto la mobilita', che da sola vale il 57% della spesa delle famiglie in beni durevoli, con la nuova frenata delle auto nuove in calo del 9% a valore. La casa, con mobili e tecnologia, resta in una stagnazione che dura dal 2023, dopo gli exploit del triennio post-pandemico. Anche sul fronte territoriale le tre locomotive storiche, Lombardia, Lazio e Veneto, perdono tra il 2,6 e il 2,8%. Resiste meglio l'Emilia-Romagna (-1,8%), che quasi aggancia il podio nella graduatoria per volumi di spesa.

"Siamo ancora su livelli di spesa superiori dell'11,4% al 2019, ma questo non significa che si compri di piu'. Il vero motore e' stato l'aumento dei prezzi, vicino al +20%. Al netto dell'inflazione, cioe' guardando ai volumi, i consumi di durevoli sono in realta' il 6,8% sotto i livelli pre-pandemia", ha spiegato Claudio Bardazzi, responsabile dell'Osservatorio Findomestic.

