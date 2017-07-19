Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Consumi: Federconsumatori, viaggi a Natale sempre piu' cari, bus al primo posto -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Le brutte sorprese, prosegue il cominicato di Ferconsumatori, non risparmiano neanche chi viaggia in treno. La tratta con maggiori rincari e' quella Torino-Reggio Calabria, con +195% per l'andata e +81% per il ritorno. Anche la tratta Milano-Bari segna notevoli rincari con un +123% per l'andata e +27% al ritorno.

            Come si evince dalla rilevazione, le tratte maggiormente soggette ai rincari sono quelle che, in molti casi, riguardano il piu' elevato transito di studenti fuori sede, studenti e lavoratori, che rientrano a casa durante le festivita'.

            Per questo Federconsumatori segnalera' (ancora una volta) all'AGCM, a Mr. Prezzi e ART tali comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase.

            com-rmi.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-12-25 11:28:52 (0203)INF 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.