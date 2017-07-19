Consumi: Federconsumatori, viaggi a Natale sempre piu' cari, bus al primo posto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 dic - Le brutte sorprese, prosegue il cominicato di Ferconsumatori, non risparmiano neanche chi viaggia in treno. La tratta con maggiori rincari e' quella Torino-Reggio Calabria, con +195% per l'andata e +81% per il ritorno. Anche la tratta Milano-Bari segna notevoli rincari con un +123% per l'andata e +27% al ritorno.

Come si evince dalla rilevazione, le tratte maggiormente soggette ai rincari sono quelle che, in molti casi, riguardano il piu' elevato transito di studenti fuori sede, studenti e lavoratori, che rientrano a casa durante le festivita'.

Per questo Federconsumatori segnalera' (ancora una volta) all'AGCM, a Mr. Prezzi e ART tali comportamenti chiedendo le opportune verifiche e le sanzioni del caso contro fenomeni speculativi che pesano in maniera intollerabile sulle tasche degli italiani, specialmente in questa fase.

