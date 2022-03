Consumi: febbraio in calo (-14,7%) ma meglio di gennaio, lontani i livelli pre Covid -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Entrambi confermano una discreta stabilita' nel riallineamento con i valori pre-pandemia. Nei canali di vendita preoccupa il trend del travel che a febbraio 2022 su febbraio 2020 perde quasi la meta' dei volumi di vendita e precipita nuovamente a -45%, in parte legato alla non riapertura di negozi in precedenza ubicati in questi canali di vendita e in generale all'impatto della pandemia sul travel. Le location di prossimita' continuano a mostrare dati interessanti, confermando lo spostamento delle abitudini di acquisto dei consumatori. La regressione si attesta a un solo digit -5,7% in miglioramento rispetto a gennaio (-12,9%). Recuperano punti percentuali i centri commerciali che chiudono a -19,5%, gli outlet -18,7%, le high street -22,4%. Nelle aree geografiche il Sud continua a essere l'area con i trend piu' performanti. Chiude a -10% con un differenziale del +4,6% rispetto alla media Italia.

Nord-est l'area peggiore a -18,4%. Il Centro registra -17,2% e il Nord-Ovest -13,6%. L'Abruzzo con -8% performa sul mese meglio delle altre regioni. Le Marche precipitano a -25,7%, mentre tra le citta' Napoli resiste a -9% e Torino scende di -25%.

