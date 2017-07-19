Dati
            Notizie Radiocor

            Consumi: Facile.it, costi per gatti 767 euro e per cani 1.263 nel 2025

            Per i 22 mln italiani che possiedono animali da compagnia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - In media 767 euro per un gatto, 1.263 per un cane: questi, secondo l'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca Emg Different, i costi che hanno dovuto sostenere nel 2025 gli oltre 22 milioni di italiani che possiedono animali da compagnia. Costi che, si legge ancora nello studio, negli ultimi 12 mesi sono cresciuti di 149 euro ad animale, ma sono arrivati a superare i 500 euro per i 4,1 milioni di proprietari che hanno dovuto far fronte a spese veterinarie impreviste. Spese che i piu' previdenti, circa 329mila, si sono visti rimborsare in toto o in parte grazie all'assicurazione attivata a tutela del proprio gatto o cane.

            Secondo l'indagine, condotta a gennaio 2026 su un campione rappresentativo della popolazione italiana che ha uno o piu' animali da compagnia, le maggiori spese che vanno sostenute per la cura di cani sono il cibo (in media 358 euro all'anno), seguito da pet sitter/asilo (202 euro) e spese veterinarie (193 euro).

            Com-Pan.

