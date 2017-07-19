Consumi: Facile.it, costi per gatti 767 euro e per cani 1.263 nel 2025 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 feb - Anche per i gatti il cibo e' la spesa maggiore (240 euro), ma questa volta il veterinario arriva al secondo posto (107 euro) e al terzo si trova l'acquisto di lettiere/sabbie e traverse (82 euro). E se circa 2,4 milioni di proprietari dichiarano di essere ormai costantemente alla ricerca di sconti e promozioni o di acquistare formati scorta (1,9 milioni), preoccupa scoprire che per ragioni economiche quasi 4 milioni di loro abbiano scelto di rimandare visite veterinarie o esami diagnostici di cani e gatti. Numeri alla mano, sono appena il 22% del totale i proprietari che hanno sottoscritto una polizza a tutela del proprio animale, ma visti i costi contenuti delle coperture (ormai si trovano sul mercato polizze molto complete a meno di 20 euro al mese che comprendono sia l'assistenza sanitaria sia la responsabilita' civile) e quelli in aumento del mantenimento, piu' di 2,9 milioni hanno dichiarato di avere intenzione di sottoscriverla a breve.

