Consumi: Facile.it, 791 euro per luce e 1.339 per gas spesa media famiglie 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - Al secondo posto la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno speso, in media, 848 euro a fronte di un consumo medio dichiarato di 2.445 kWh. Chiude il podio il Veneto, con una bolletta media di 833 euro (2.386 kWh). Dove invece si e' consumata meno energia, al primo posto c'e' la Liguria, con spesa media di 731 euro (con consumi medi di 1.974 kWh), seguita dal Molise (743 euro per 2.023 kWh) e dall'Abruzzo (757 euro per 2.078 kWh). Analizzando invece le bollette del gas 2024, la Regione con la bolletta piu' salata e' stata l'Emilia-Romagna, dove le famiglie hanno speso, in media, 1.613 euro, a fronte di consumi dichiarati pari a 1.232 Smc.

Al secondo posto il Friuli-Venezia Giulia, con 1.608 euro (consumi 1.228 Smc), mentre sul gradino piu' basso del podio, ancora una volta, si trova il Veneto, con una bolletta media annuale di 1.605 euro (1.225 Smc). Ai piedi del podio c'e' la Lombardia, con 1.599 euro e il Trentino-Alto Adige (1.566 euro). Le aree in cui nel 2024 le bollette del gas sono state piu' leggere sono la Sicilia, dove i consumi dichiarati sono stati pari a 586 Smc con 882 euro, la Campania (927 euro per 636 Smc) e la Calabria (990 euro per 669 Smc).

Com-Pan

(RADIOCOR) 23-02-25 14:01:26 (0289) 5 NNNN