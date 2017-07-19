Consumi: Facile.it, 10% italiani ricorre a prestiti per regali di Natale

E 3 mln usano i contanti per acquisti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 nov - Piu' di 6 milioni di italiani hanno gia' comprato i regali di Natale e, tra questi, circa il 10% ha fatto ricorso a un prestito. I dati arrivano dall'indagine, commissionata da Facile.it a mUp Research. E se da un lato il contante resiste - tanto e' vero che e' stato utilizzato da circa 3 milioni di italiani per lo shopping natalizio (47%) - dall'altro tra chi ha gia' comprato i regali di Natale il 20% ha dichiarato di aver utilizzato un'app di pagamento digitale, mentre il 7,7% ha optato per la formula buy now pay later, servizio che consente di acquistare un prodotto dilazionando il pagamento in tre o quattro rate senza interessi. Non manca anche chi si e' rivolto a una societa' di credito: il 12% del campione intervistato, circa 800mila individui, ha detto di aver fatto ricorso al credito al consumo con un finanziamento o un prestito personale.

