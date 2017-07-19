Consumi: Ey-Cncc, vendite e affluenze stabili nei Centri commerciali nel 2025

Cresce la cura della persona, giu' l'elettronica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 4 mar - Nel 2025 i centri commerciali italiani confermano una sostanziale stabilita': vendite e affluenze restano in linea con il 2024, mentre alcuni comparti mostrano dinamiche divergenti, con la crescita della cura della persona e il calo dell'elettronica di consumo. I dati arrivano dall'Osservatorio Ey-Cncc, basato su un panel di 300 centri commerciali e circa 10.000 punti vendita distribuiti in tutta Italia. L'analisi evidenzia come, "nonostante la prudenza dei consumatori nelle scelte di spesa, i centri commerciali hanno saputo mantenere un ruolo centrale non solo negli acquisti, ma anche come spazi di aggregazione e di esperienza".

Nel dettaglio settoriale, il comparto con le performance migliori e' quello della cura della persona e salute, che cresce del 3,2%. Segue il segmento delle attivita' di servizi, in aumento dell'1,4%. Al contrario, rallentano i comparti piu' legati alla spesa discrezionale: l'elettronica di consumo registra un calo dell'1,7%, mentre i beni per la casa arretrano dell'1,3%. Restano sostanzialmente stabili cultura, tempo libero e regali (-0,9%), abbigliamento (-0,7%) e ristorazione (-0,3%).

'I dati relativi all'anno concluso confermano la solidita' del settore in un contesto privo di spinte straordinarie, evidenziando una tenuta che riteniamo sempre piu' strutturale', commenta nella nota Roberto Zoia, presidente del Cncc.

Secondo Marco Daviddi, managing partner di Ey-Parthenon Italia, 'i centri commerciali mantengono un ruolo rilevante tra i canali di vendita, anche in una fase di pressione sul potere d'acquisto'.

